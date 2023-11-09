Працювали у Росії та Білорусі: що відомо про польських перевізників, які блокують кордон

На польско-українському кордоні тривають протести польських перевізників. Як з'ясувалося, їхня історія клієнтів пояснює відсутність будь-яких вимог до українського уряду.

Хто блокує українсько-польський кордон

Як відомо, польські перевізники заблокували рух вантажівок з України на трьох пунктах пропуску. Вони здійснюють свій протест на ділянках "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

До речі Україна досі не отримала вимог від польських перевізників, які блокують кордон для вантажівок

Стало відомо, що на кордоні з Україною протестує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників. Водії, які зараз блокують тисячі вантажівок з України, раніше працювали у Росії та Білорусі.

Уряд країни вже двічі закликав протестувальників згорнути свою акцію, але ті проігнорували прохання. Окрім того, представники України, Польщі та ЄС готові обговорити ситуацію, але офіційно протестувальники так і не висунули жодних вимог.

ЄС, Польща та Україна перебувають у постійному контакті щодо ситуації, але не отримують від польських перевізників жодних вимог, виконання яких зупинить протести.

Через протести польських перевізників страждає український бізнес, який порушує контракти з доставки товару. Це суттєво шкодить не лише репутації, а й сильно б'є по фінансах та майбутніх перспективах.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що польські перевізники вимагають повернути дозволи для українського бізнесу, заборонити реєстрацію компаній, капітал яких розташований поза ЄС та виконати ще низку вимог, серед яких – окрема черга. Натомість Євросоюз зайняв позицію України та наполягає, що "транспортний безвіз" повинен діяти безперешкодно і ніхто не має права блокувати рух вантажівок.