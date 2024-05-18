Пристрасть і просте життя: Воррен Баффет пояснив, які принципи дозволили йому підкорити вершини

Навряд чи знайдеться підприємець, якому не відоме ім'я Воррена Баффета. Мільярдер розповів багато секретів свого успіху, однак починати радить з двох, які, на його думку, є ключовими.

Воррена Баффета вважають справжнім гуру у світі бізнесу та фінансів. Він почав займатися інвестиціями з самого малечку, досягнув найвищих вершин, однак ніколи не гнався за атрибутами успіху, розповідає 24 Канал.

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На його думку, оточувати себе розкішшю – це зайве, і варто оточувати себе тими речами, які дійсно любиш. Він це підкреслює власним прикладом, живучи у придбаному за 31 500 доларів в 1957 році будинку, маючи на рахунках мільярди доларів.

Ваше життя повинно бути таким самим простим, як ви,

– радить мільярдер.

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Він переконаний, що просте життя – це ескалатор до фінансової свободи, який постійно рухається вверх, натомість погоня за непотрібними атрибутами ні до чого хорошого не приведе.

Також мільярдер радить знайти свою пристрасть, справу життя, для якої ви ладні віддати всю свою енергію та натхнення. Саме вона є фундаментом для майбутнього успіху, і побудувати його на чомусь іншому просто не вийде. Навіть коли йдеться про велику фінансову вигоду, без пристрасті на довгу дистанцію вас просто не вистачить.