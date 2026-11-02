Білл Гейтс назвав лише 4 професії, які зможуть пережити "наступ" ШІ

Штучний інтелект поступово змінює ринок праці, а деякі професії можуть втратити попит уже в найближчі роки. Білл Гейтс вважає, що більшість звичних завдань з часом зможуть виконувати комп'ютери, однак є кілька сфер, у яких люди залишаться незамінними.

Microsoft пропонує звільнення десяткам тисяч працівників

Microsoft, яка минулого року отримала 133,75 мільярда доларів прибутку – на 31% більше, ніж роком раніше, – має понад 220 тисяч співробітників у різних країнах світу. Водночас компанія запускає програму добровільного звільнення, за якою фінансову компенсацію можуть отримати близько 60 тисяч працівників, пише LAD Bible.

Пропозиція стосується співробітників відповідних команд у Канаді, Індії, Великій Британії та США, які обіймають посади рівня 70 і нижче.

Це обмежена в часі добровільна програма, яка надає тим, хто відповідає вимогам, можливість залишити Microsoft, отримавши фінансову підтримку та ресурси для планування кар’єри,

– каже директорка з персоналу Microsoft Емі Коулман.

Працівникам, які підпадають під умови програми, мали надіслати електронні листи з інформацією про їхні пропозиції.

Які професії, на думку Білла Гейтса, не замінить ШІ

Засновник Microsoft Білл Гейтс раніше висловлював думку, що з розвитком штучного інтелекту лише чотири професійні напрями збережуть особливу потребу в людях:

програмування та розробка коду;

біологія;

енергетика;

професійний спорт.

Гейтс пояснив, що навіть якщо комп'ютери зможуть виконувати дедалі більше завдань, люди не обов'язково захочуть передати їм абсолютно все. На запитання, чи будуть людям і надалі потрібні інші професії, мільярдер відповів:

У більшості випадків ні – це ми вирішимо,

– каже Гейтс.

За його словами, виробництво товарів, переміщення речей і вирощування продуктів харчування з часом також можуть перейти до автоматизованих систем. Водночас певні заняття люди залишатимуть за собою, навіть якщо технічно ШІ зможе виконувати їх самостійно.

Які 40 професій найбільше піддаються впливу штучного інтелекту

Раніше Microsoft оприлюднила перелік із 40 професій, робочі завдання в яких найбільше перетинаються з можливостями штучного інтелекту. До переліку увійшли:

Перекладачі та усні перекладачі – 98%. Історики – 91%. Математики – 91%. Коректори – 91%. Програмісти автоматизованого кодування – 90%. Письменники та автори – 85%. Статистичні асистенти – 85%. Торговельні представники – 84%. Технічні автори – 83%. Журналісти – 81%. Пасажирський персонал – 80%. Телефонні оператори – 80%. Редактори – 78%. Викладачі сільського господарства та домашнього господарства – 77%. Політологи – 77%. Науковці з обробки даних – 77%. Географи – 77%. Диктори та радіодіджеї – 74%. Клерки брокерських компаній – 74%. Веброзробники – 73%. Представники служби підтримки клієнтів – 72%. Молодші бухгалтери – 72%. Квиткові агенти та працівники туристичних відділів – 71%. Аналітики маркетингових досліджень – 71%. Консьєржі – 70%. Викладачі бізнес-курсів – 70%. Особисті фінансові консультанти – 69%. Викладачі економіки – 68%. Аналітики управління – 68%. Оператори комутаторів – 68%. Телемаркетологи – 66%. Агенти з продажу реклами – 66%. Архівісти – 66%. Телекомунікатори громадської безпеки – 66%. Викладачі бібліотекознавства – 65%. Демонстратори та промоутери продукції – 64%. Моделі – 64%. Фахівці зі зв'язків із громадськістю – 63%. Касири та працівники пунктів прокату – 62%. Господарі та господині – 60%.

Однак цей рейтинг не означає, що всі перелічені спеціальності зникнуть. Ідеться передусім про автоматизацію окремих робочих процесів, тоді як потреба в людському контролі, ухваленні рішень і взаємодії з іншими людьми може зберігатися.

Нагадаємо, що окремі професії вже зараз може замінити ШІ. До найбільш вразливих категорій потрапили працівники кол-центрів.

У США рівень зайнятості в цій сфері вже на 39% нижчий за очікувану норму, у Канаді – на 33%, а в Німеччині – на 27%. Також скорочення зайнятості та уповільнення найму спостерігаються у розробці програмного забезпечення, управлінському консалтингу та рекламі.



