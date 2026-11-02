Билл Гейтс назвал всего 4 профессии, которые смогут пережить "наступление" ИИ / Коллаж 24 Канала, фото Getty Images
Искусственный интеллект постепенно меняет рынок труда, а спрос на некоторые профессии может сойти на нет уже в ближайшие годы. Билл Гейтс считает, что большинство привычных задач со временем смогут выполнять компьютеры, однако есть несколько сфер, в которых люди останутся незаменимыми.
Microsoft предлагает уволить десятки тысяч сотрудников
Microsoft, которая в прошлом году получила 133,75 миллиарда долларов прибыли – на 31% больше, чем годом ранее, – насчитывает более 220 тысяч сотрудников в разных странах мира. В то же время компания запускает программу добровольного увольнения, в рамках которой финансовую компенсацию могут получить около 60 тысяч сотрудников, пишет LAD Bible.
Предложение касается сотрудников соответствующих команд в Канаде, Индии, Великобритании и США, занимающих должности уровня 70 и ниже.
Это ограниченная по времени добровольная программа, которая предоставляет тем, кто соответствует требованиям, возможность покинуть Microsoft, получив финансовую поддержку и ресурсы для планирования карьеры
Сотрудникам, подпадающим под условия программы, должны были прислать электронные письма с информацией об их предложениях.
Какие профессии, по мнению Билла Гейтса, не заменит ИИ
Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее высказывал мнение, что с развитием искусственного интеллекта лишь четыре профессиональных направления сохранят особую потребность в людях:
- программирование и разработка кода;
- биология;
- энергетика;
- профессиональный спорт.
Гейтс пояснил, что даже если компьютеры смогут выполнять все больше задач, люди не обязательно захотят передать им абсолютно все. На вопрос, будут ли людям и в дальнейшем нужны другие профессии, миллиардер ответил:
В большинстве случаев нет – это мы решим
По его словам, производство товаров, перевозка грузов и выращивание продуктов питания со временем также могут перейти к автоматизированным системам. В то же время определенные виды деятельности люди будут оставлять за собой, даже если технически ИИ сможет выполнять их самостоятельно.
Какие 40 профессий в наибольшей степени подвержены влиянию искусственного интеллекта
Ранее Microsoft обнародовала список из 40 профессий, рабочие задачи в которых в наибольшей степени пересекаются с возможностями искусственного интеллекта. В список вошли:
- Переводчики и устные переводчики – 98%.
- Историки – 91%.
- Математики – 91%.
- Корректоры – 91%.
- Программисты автоматизированного кодирования – 90%.
- Писатели и авторы – 85%.
- Статистические ассистенты – 85%.
- Торговые представители – 84%.
- Технические авторы – 83%.
- Журналисты – 81%.
- Пассажирский персонал – 80%.
- Телефонные операторы – 80%.
- Редакторы – 78%.
- Преподаватели сельского хозяйства и домашнего хозяйства – 77%.
- Политологи – 77%.
- Ученые в области обработки данных – 77%.
- Географы – 77%.
- Дикторы и радиоведущие – 74%.
- Клерки брокерских компаний – 74%.
- Веб-разработчики – 73%.
- Сотрудники службы поддержки клиентов – 72%.
- Младшие бухгалтеры – 72%.
- Агенты по продаже билетов и сотрудники туристических отделов – 71%.
- Аналитики маркетинговых исследований – 71%.
- Консьержи – 70%.
- Преподаватели бизнес-курсов – 70%.
- Личные финансовые консультанты – 69%.
- Преподаватели экономики – 68%.
- Аналитики управления – 68%.
- Операторы коммутаторов – 68%.
- Телемаркетологи – 66%.
- Агенты по продаже рекламы – 66%.
- Архивисты – 66%.
- Специалисты по телекоммуникациям в сфере общественной безопасности – 66%.
- Преподаватели библиотековедения – 65%.
- Демонстраторы и промоутеры продукции – 64%.
- Модели – 64%.
- Специалисты по связям с общественностью – 63%.
- Кассиры и работники пунктов проката – 62%.
- Хозяева и хозяйки – 60%.
Однако этот рейтинг не означает, что все перечисленные специальности исчезнут. Речь идет прежде всего об автоматизации отдельных рабочих процессов, тогда как потребность в человеческом контроле, принятии решений и взаимодействии с другими людьми может сохраняться.
Напомним, что отдельныеЭту профессию уже сейчас может заменить ИИ. В число наиболее уязвимых категорий попали сотрудники колл-центров.
В США уровень занятости в этой сфере уже на 39% ниже ожидаемой нормы, в Канаде – на 33%, а в Германии – на 27%. Также сокращение занятости и замедление найма наблюдаются в сфере разработки программного обеспечения, управленческого консалтинга и рекламы.
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