Ціни зростатимуть, працівників буде менше: які зараз настрої в українського бізнесу
НБУ провів традиційне опитування українських підприємців. Його результати не надто втішні.
Очікування покращуються, але обережно
Українські бізнесмени продовжують покращувати свої очікування ділової активності. Жовтневий показник зріс до 49,4 з 48,7 у вересні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Цьому сприяють оптимістичні прогнози щодо фінансування партнерів, активізація споживчого попиту та стабільна енергетична ситуація. Разом з тим усі відзначають складну ситуацію на ринку праці.
Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу. Якщо підприємства промисловості та будівництва спрогнозували прискорення темпів скорочення, то торгівлі та сфери послуг – навпаки їх уповільнення,
– повідомляють в НБУ.
Що буде з цінами
Підприємці всіх секторів очікують, що ціни на їхню продукцію будуть зростати. Причина у зростанні тарифів та закупівельних цін, внаслідок чого дорожчають і їхні продукти або послуги.
Різких стрибків не очікують, однак показники будуть невпинно рухатися вгору.