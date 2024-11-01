Як працюватиме ця програма

У нову програму розвитку приватного сектору буде закладено 593 мільйонів доларів. Йдеться про реалізацію RISE – проєкту стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Світовий банк.

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Програма сприятиме покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі "держава для бізнесу" (G2B) та надасть можливість малим та середнім підприємствам (МСП) отримати доступ до експортних ринків,

– повідомляє пресслужба Світового банку.

За планом ця програма має:

підтримати близько 20 тисяч МСП;

створити та зберегти мінімум 40 тисяч робочих місць.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом, своєю чергою зазначив, що основна мета цього проєкту – підтримати український бізнес, який перебуває в складних умовах через постійні обстріли, відключення світла та дефіцит працівників.

Зверніть увагу! Реалізацією програми буде займатися Мінекономіки.