Друзі Путіна у 2023 році стали багатшими на 50 мільярдів доларів: хто заробив найбільше

Попри санкції статки російських олігархів показали велике зростання. Цю динаміку помітили і на міжнародній арені.

Російські олігархи неабияк розбагатіли

За підсумками 2023 році активи російських олігархів зросли аж на 50 мільярдів доларів. Відповідні показники показав індекс мільярдерів від Bloomberg.

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Найбільшим зростанням показників може похизуватися Вагіт Алєкпєров, який заснував "Лукойл". У 2023 році його статки зросли на 9,29 мільярда доларів і складають 24,7 мільярда.

За ним розташувалися наступні персонажі:

Андрєй Мєльніченко, співзасновник "Єврохіма" та СУЕК – 17,42 мільярда (+5,67);

Владімір Лісін, засновник НЛМК – 23,9 мільярда (+4,08);

Лєонід Фєдун, експрезидент "Лукойла" – 9,78 мільярда (+3,91);

Лєонід Міхельсон, голова НОВАТЕК – 27,5 мільярдів (+2,83).

Найбільші збитки довелося терпіти основному акціонеру "Акрона" Вячеславу Кантору, він втратив 149 мільйонів. Втім, статки у 6,21 мільярда наразі у його портфелі.

Найбагатшим росіянином у рейтингу Bloomberg залишається Владімір Потанін, якому належить "Норнікель". У 2023 році він заробив 2,5 мільярда доларів, його статки зараз складають 31,1 мільярда.