Укрпошта змінює тарифи: що змінить для клієнтів вже з 1 листопада

Вперше за два роки Укрпошта приняла рішення переглянути тарифи. Насамперед це стосується вкрай популярної послуги.

Нові тарифи на передплату газет

В Укрпошті повідомили, що вже з 1 листопада будуть діяти нові тарифи на передплату газет. Окрім того, передплатникам доведеться платити за доставку преси.

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Раніше вартість передплати розраховували від ваги та обсягу видання, також у формулу була включена кількість виходів газети чи журналу на мінімальний термін підписки. Тепер ціна буде фіксованою та залежатиме від масштабів поширення медіа.

Передплата місцевої преси буде коштувати 4 гривні, загальнодержавної – 5 гривень. Нові тарифи на передплату – не забаганка компанії, а потреба відповідати ринковим умовам. Зокрема, йдеться про бодай мінімальну рентабельність цієї послуги для Укрпошти.

Протягом двох років компанія не переглядала тарифи, тоді як витрати на логістику та заробітні плати зростали. Водночас видавнича вартість не обмежувалася (і не обмежується) нормативними документами, що дозволяло видавцям одразу реагувати на подорожчання паперу, друку тощо,

– повідомили в Укрпошті.

У компанії розраховують, що нові тарифи дозволять покращити сервіс доставки, а також забезпечити фінансову мотивацію листонош. Окрім того, Укрпошта в наступному році хоче цифровізувати систему, на що також потрібні додаткові кошти.