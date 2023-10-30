Амбітні плани Київстару

Мобільний оператор Київстар повідомив про те, що наразі буде розвивати технологію LTE, яка має пропускну спроможність до 10 Мбіт/с. Згідно з планом, вже до 2026 року рівень покриття має сягнути 98% території України.

Читайте також Сила нетворкінгу: як розбудувати потужну мережу знайомств

Ми вважаємо, що це буде ключова технологія на найближчі 5–7 років. Вона передаватиме найбільшу кількість інтернету або даних наших споживачів,

– заявив президент компанії Олександр Комаров.

Важливо! Раніше повідомлялося про арешт корпоративних прав Київстару, які належали росіянам. Скоріше за все, їх просто націоналізують, на діяльність Київстару це не вплинуло жодним чином.

Також Київстар зосередиться на розвитку мережі, технологій та покращенні якості зв'язку. Усе це буде реалізовано за підтримки материнської компанії VEON, яка вже готова підтримати ці кроки на 600 мільйонів доларів.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Ще 10 мільйонів доларів Київстар планує інвестувати у систему обслуговування пацієнтів Helsi, власником якої став минулого року. Компанія хоче побудувати цілу екосистему сервісів, які дозволять запровадити багато інновацій у сфері охорони здоров'я.