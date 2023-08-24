Відновлення Криму після деокупації: вже 15 великих бізнесів долучилися до меморандуму

Завдяки неймовірним ЗСУ повернення Криму вже здається не такою далекою перспективою, як раніше. Бізнес вже обговорює майбутнє повернення та відновлення півострова після шкоди, якої йому завдали окупанти.

Відновлення Криму з розряду далеких перспектив завдяки ЗСУ поволі переходить у розряд якщо не нагальних, то принаймні близьких до втілення. Великий та малий бізнес готовий повертатися на півострів та будувати там українське майбутнє.

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Компанії долучаються до Меморандуму з відновлення Криму

Підприємцям пропонують долучатися до відкритого меморандуму щодо відновлення та розвитку підприємництва на Кримському півострові після його деокупації. До документа долучилися вже 15 міжнародних, національних та локальних бізнесів.

Зокрема, меморандум вже підписали такі відомі компанії як Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank, Sigma Software, SQUAD, Ribas Hotels, Edem, Okko, Lifecell, Добробут, CMS Group, Luxoft. Долучитися до меморандуму можна за посиланням.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Також відомо, що листи підтримки надіслали Jacobs, Expedia та EPAM. Ryanair відкрито заявив про готовність інвестувати в інфраструктуру. Його приклад наслідував Royal HaskoningDHV – консалтинговий гігант у сфері авіації, будівництва, енергетики, транспортної інфраструктури, урбаністики.

Ми створимо у Криму найбільший технологічний Центр Східної Європи. Вільні економічні зони, скасування валютного регулювання, сучасна цифрова інфраструктура та безмежні можливості для навчання та саморозвитку. Разом з Україною у Крим повернеться гідний рівень життя,

– заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Провідні бізнеси світу та туристичні організації запевняють, що після деокупації Крим стане одним із найпопулярніших курортів у світі.