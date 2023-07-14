Підприємці хочуть реформи "10 – 10 – 10": на що сподіваються у першу чергу

Український бізнес закликає змінити податкову систему. Підприємці впевнені, що працювати в умовах війни за тих правил, які діють сьогодні, скоро буде неможливо.

Підприємцям представили проєкт Антикорупційної податкової реформи, в народі більш відому як "10 – 10 – 10". Український бізнес дуже чекає на зміни, адже все більше відчуває труднощі у веденні справ через війну та важку економічну ситуацію.

Читайте також "Факел новоросії" та інший непотріб: на Amazon продають книжки військового злочинця Губарєва

Що таке реформа "10 – 10 – 10"

Команда економічних радників Офісу Президента у вересні 2022 року запропонувала зміни до податкової системи. Проєкт отримав назву "Податкова реформа 10 – 10 – 10".

Реформа пропонує знизити ставки на податки фізичних осіб, податок на прибуток підприємств і податок на додану вартість. Усі ці податки – ПДФО, ПДВ – хочуть встановити на рівні 10%. Саме звідси пішла робоча назва проєкту.

Що про реформу каже бізнес

84% опитаних Інститутом економічного лідерства підприємців підтримують податкову реформу. На думку 60% підприємців, найбільш нагальними проблемами є спрощення адміністрування бізнесу та детінізація підприємницької діяльності.

Також більшість представників малого, середнього та великого бізнесів незадоволені поточною податковою системою. Як мінімум половина бізнесів переконані у тому, що наразі в Україні працювати без схем оптимізації податків наразі просто неможливо.

Підприємці зазначили, що оптимальний податок на заробітню плату повинен становити 20%, ПДВ та податок на прибуток – не перевищувати 10%.