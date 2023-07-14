Предприниматели хотят реформы "10-10-10": на что надеются в первую очередь

Украинский бизнес призывает сменить налоговую систему. Предприниматели уверены, что работать в условиях войны по правилам, которые действуют сегодня, скоро будет невозможно.

Предпринимателям представили проект Антикоррупционной налоговой реформы, в народе более известный как "10 – 10 – 10". Украинский бизнес очень ждет перемен, ведь все больше испытывает трудности в ведении дел из-за войны и тяжелой экономической ситуации.

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Что такое реформа "10 – 10 – 10"

Команда экономических советников Офиса Президента в сентябре 2022 предложила изменения в налоговую систему. Проект получил название "Налоговая реформа 10 – 10 – 10".

Реформа предлагает снизить ставки на налоги физических лиц, налог на прибыль предприятий и налог на добавленную стоимость. Все эти налоги – НДФЛ, НДС – хотят установить на уровне 10%. Именно отсюда произошло рабочее название проекта.

Что о реформе говорит бизнес

84% опрошенных Институтом экономического лидерства предпринимателей поддерживают налоговую реформу. По мнению 60% предпринимателей, наиболее неотложными проблемами является упрощение администрирования бизнеса и детенизация предпринимательской деятельности.

Также большинство представителей малого, среднего и крупного бизнеса недовольны текущей налоговой системой. Как минимум половина бизнесов убеждена в том, что сейчас в Украине работать без схем оптимизации налогов просто невозможно.

Предприниматели отметили, что оптимальный налог на заработную плату должен составлять 20%, НДС и налог на прибыль – не превышать 10%.