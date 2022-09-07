До 20% виторгу: яких збитків зазнають київські ресторатори через нові вимоги до графіку роботи

З 1 вересня кафе, бари і ресторани столиці змушені зачинятися до 22 години вечора. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва, посилаючись на те, що відвідувачам закладів необхідно встигнути добратися додому до початку комендантської години.

Столичні ресторатори почали зазнавати збитків, адже саме вечері приносять їм до 50% прибутку та є основним заробітком закладів з алкоголем у меню. Про вплив нових обмежень щодо графіка роботи на прибутки київських закладів розповіла генеральна директорка компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

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Втрати столичних рестораторів через нові обмеження

За словами Насонової, рішення Ради оборони Києва жодним чином не вплине на дохід кав'ярень та закладів швидкого харчування. Проте обмеження щодо графіка негативно позначаться на закладах, які мають у своєму меню алкоголь. Падіння виторгу у таких барах та ресторанах через скорочення роботи на годину, за оцінкою експертки, становитиме 20%.

Щоб ресторан зміг зачинитися о 22:00, потрібно перестати приймати замовлення на кухні з 21:00. Про повноцінну вечерю з алкоголем вже не йдеться. Багато моїх знайомих рестораторів кажуть, що гості стали рідше приходити до них на вечерю, нарікаючи, що їхнє замовлення можуть не встигнути прийняти, приготувати або вони не встигнуть доїсти до комендантської години,

– пояснює Насонова.

Експертка підкреслює, що ресторатори зазнають збитків, оскільки саме вечері приносять їм до 50% від усього прибутку. За її словами, звична градація для закладів, що працюють з алкоголем, виглядає так:

ранок – 10 – 20% виторгу;

обід – 30 – 40% виторгу;

вечеря – близько 50% виторгу.

При цьому, Насонова додає, що спроби закладів розпочати роботу раніше у першій половині дня, як метод компенсації фінансових збитків від втраченої вечірньої години, не будуть результативними.