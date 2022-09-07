До 20% выручки: какие убытки несут киевские рестораторы из-за новых требований к графику работы

С 1 сентября кафе, бары и рестораны столицы вынуждены закрываться до 22 часов вечера. Такое решение принял Совет обороны Киева, ссылаясь на то, что посетителям заведений необходимо успеть добраться домой до начала комендантского часа.

Столичные рестораторы начали нести убытки, ведь именно ужины приносят им до 50% прибыли и являются основным заработком заведений с алкоголем в меню. О влиянии новых ограничений касательно графика работы на доходы киевских заведений рассказала генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

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Потери столичных рестораторов из-за новых ограничений

По словам Насоновой, решение Совета обороны Киева никак не повлияет на доходы кафе и заведений быстрого питания. Однако ограничения графика отрицательно скажутся на заведениях, имеющих в своем меню алкоголь. Падение выручки в таких барах и ресторанах из-за сокращения работы на час, по оценке эксперта, составит 20%.

Чтобы ресторан смог закрыться в 22:00, нужно перестать принимать заказы на кухне с 21:00. О полноценном ужине с алкоголем уже речь не идет. Многие мои знакомые рестораторы говорят, что гости стали реже приходить к ним на ужин, жалуясь, что их заказы могут не успеть принять, приготовить или они не успеют доесть до комендантского часа,

– объясняет Насонова.

Эксперт подчеркивает, что рестораторы несут убытки, поскольку именно ужины приносят им до 50% от всей прибыли. По ее словам, привычная градация для заведений, работающих с алкоголем, выглядит так:

утро – 10 – 20% выручки;

обед – 30 – 40% выручки;

ужин – около 50% выручки.

При этом Насонова додает, что попытки заведений начать работу раньше в первой половине дня, как метод компенсации финансового ущерба от утраченного вечернего часа, не будут результативными.