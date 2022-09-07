Столичные рестораторы начали нести убытки, ведь именно ужины приносят им до 50% прибыли и являются основным заработком заведений с алкоголем в меню. О влиянии новых ограничений касательно графика работы на доходы киевских заведений рассказала генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

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Потери столичных рестораторов из-за новых ограничений

По словам Насоновой, решение Совета обороны Киева никак не повлияет на доходы кафе и заведений быстрого питания. Однако ограничения графика отрицательно скажутся на заведениях, имеющих в своем меню алкоголь. Падение выручки в таких барах и ресторанах из-за сокращения работы на час, по оценке эксперта, составит 20%.

Чтобы ресторан смог закрыться в 22:00, нужно перестать принимать заказы на кухне с 21:00. О полноценном ужине с алкоголем уже речь не идет. Многие мои знакомые рестораторы говорят, что гости стали реже приходить к ним на ужин, жалуясь, что их заказы могут не успеть принять, приготовить или они не успеют доесть до комендантского часа,

– объясняет Насонова.

Эксперт подчеркивает, что рестораторы несут убытки, поскольку именно ужины приносят им до 50% от всей прибыли. По ее словам, привычная градация для заведений, работающих с алкоголем, выглядит так:

утро – 10 – 20% выручки;

обед – 30 – 40% выручки;

ужин – около 50% выручки.

При этом Насонова додает, что попытки заведений начать работу раньше в первой половине дня, как метод компенсации финансового ущерба от утраченного вечернего часа, не будут результативными.