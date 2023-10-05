Медіа, нерухомість, порт: скільки активів у Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді

Народний депутат Нестор Шуфрич володіє активами як в столиці, так і далеко поза межами Києва. Компанії підозрюваного у держаній зраді, якими він також володіє через батька та сина, приносять прибуток у мільйони гривень.

Нерухомість, бізнес та прибутки Шуфрича

Народний депутат Нестор Шуфрич, якого затримали за підозрою у державній зраді, не мав абсолютно жодних матеріальних проблем, які б змусили його перейти на сторону росіян. Аналітики платформи великих даних VKURSI з'ясували, який майном володіє одіозний депутат та яким доходом воно його забезпечувало, передає 24 Канал.

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Напряму з Нестором Шуфричем пов'язані 13 компаній. У них він виступає в таких ролях:

засновник – 5 компаній;

бенефіціар – 4 компанії;

попередній засновник, керівник або бенефіціар – 4 компанії.

Важливо! 15 вересня СБУ вручила Нестору Шуфричу підозру у державній зраді та провела обшуку його будинку. Печерський районний суд відправив його у СІЗО без права внесення застави.

Народному депутату оголосили підозру у скоєнні державної зради "ст. 111 ККУ". Максимальна санкція статті – ув'язнення на 15 років. СБУ заявляла, що спільно з ДБР та Офісом генпрокурора вдалося зібрати вагому доказову базу про те, що Шуфрич вів антиукраїнську діяльність.

Медіа

Донедавна Шуфрич очолював Комітет Верховної Ради з питань свободи слова, тож не дивно, що держава не реагувала на діяльність медіа з "Медіахолдингу Новини". Він входить до групи компаній братів Козак, які є людьми Віктора Медведчука.

Шуфричу належить 60% цього бізнесу, куди входили "NewsOne", "ZIK", "112 Україна", "Перший незалежний" та "UkrLive". У 2021 році дохід від цього активу склав понад 29 мільйонів гривень. Того ж року завдяки активності громадянського суспільства усі проросійські телеканали вдалося заблокувати.

Також у портфелі активів Шуфрича є ТОВ "Телепростір". Йому належать торгові марки UkrLive та політичної партії Громадянського руху "Народний контроль" (її очолює колишній директор ZIK Дмитро Добродомов). У 2021 році "Телепростір" приніс дохід у майже 13 мільйонів гривень.

Ця ж компанія є засновником "Тайм медіа", яка займається телевізійним мовленням. Шуфричу належить частка у 60%, у 2020 році прибуток склав 4,84 мільйона гривень.

Автомобілі

В Ужгороді працює компанія "Рейтинг", діяльність якої зосереджена на торгівлі автомобілями та легкими транспортними засобами.

Нестор Шуфрич володіє нею разом з батьком, що для його активів є доволі поширеною практикою. Інформація про прибутки компанії відсутня.

Інші бізнеси

У власності Шуфрича є ТОВ "Мисливський Клуб "Кремінка". Компанія провадить діяльність на Закарпатті та займається мисливством та виловом тварин.

Ще один закарпатський актив нардепа – ТОВ "Вітал-Плюс". Компанія займається виробництвом соків з овочів та фруктів.

Нерухомість

Сам Шуфрич має у власності 14 об'єктів (йдеться лише про те майно, яке записане лише на нього):

Київ – 8 об'єктів;

Київська область – 1 об'єкт;

Ужгород – 4 об'єкти;

Закарпатська область – 1 об'єкт.

З них 4 гаражі, 4 приватні будинки та 6 квартир. Найбільший будинок, який став "відомим" завдяки затриманню та обшукам і знайденим "артефактам", розташований у Козині та має площу у понад 700 квадратних метрів.

Також Нестор Шуфрич володіє трьома земельними ділянками. Вони призначені для будівництва та ведення особистого селянського господарства.

Прикриття сім'ї

Багатьма компаніями Нестор Шуфрич володіє через своїх рідних, зокрема, батька – Нестора Івана Юлійовича, та сина, Шуфрича Олександра Несторовича.

Батько нардепа має зв'язки з 21 зареєстрованою компанією. Тут і громадські організації, які взагалі не мають задокументованого прибутку, так і доволі прибуткові компанії. Також у власності батька Нестора Шуфрича є 8 об'єктів нерухомості в Київській, Одеській та Закарпатській областях і 10 земельних ділянок.

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Серед бізнесів Івана Шуфрича є річковий транспорт, оренда майна, оптова торгівля та фінансова діяльність. Майже кожна компанія у 2022 році принесла прибуток понад 1 мільйон гривень.

Син Шуфрича Олександр дещо скромніший – в нього відкритий ФОП для роздрібної торгівлі та участь в 5 компаніях. Найбільше прибутків у 2022 році принесла ТОВ "Степл ЛТД", яка здає в оренду рухоме та нерухоме майно – 7,18 мільйона гривень. Цікаво, що на початку 2023 року Олександр Шуфрич вийшов зі складу бенефіціарів цієї компанії.

У Шуфрича-молодшого є 6 об'єктів нерухомості та дві земельні ділянки. Ці активи розташовані у Київській, Закарпатській та Одеській областях.

Підставні особи

На третіх осіб Нестор Шуфрич записав свої найбільш "козирні" активи. Його помічники Віктор Сидорук та В'ячеслав Черепаня мають частки у ПрАТ "Київський річковий порт", якому належить дуже багато майна. Тут частина Київського річкового вокзалу, ділянка під ЖК на острові Рибальський та багато інших об'єктів.

Загалом на балансі компанії є 17 об'єктів нерухомості та 7 земельних ділянок. У 2022 році компанія згенерувала прибуток у 176 мільйонів гривень.

Сидорук є також уповноваженою особою у комплексі "Конюшня Бутенко", що під Києвом. Загалом з ним пов'язано 18 компаній, майже у всіх він зазначений керівником.

На Черепаню Шуфрич оформив аграрний бізнес. Підприємства депутата розкидані по Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях, їхня загальна площа перевищує 1400 земельних ділянок. Деякі з них також пов'язані з братами Козак, які є представниками Медведчука.