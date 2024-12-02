Уряд закликав партнерів розвивати логістичні шляхи з Україною

Україна активно працює над інтеграцією в європейську транспортну систему та закликає міжнародних партнерів розвивати логістичні шляхи. Нині інфраструктура та транспорт зазнають серйозних ударів і є об’єктом постійних атак.

Логістичні зв'язки з партнерами

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба на Міжнародному транспортному форумі, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра.

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Кулеба наголосив, що головні завдання держави зараз – зберегти логістичні маршрути, забезпечити своєчасну доставку вантажів та гуманітарної допомоги, а також адаптуватися до європейських стандартів і вимог.

Дмитро Кулеба Віцепрем'єр-міністр з відновлення Сьогодні тут, у Києві, після чергових атак з боку Росії, я звертаюсь з проханням до всіх країн до об'єднання навколо допомоги Україні, розвивати логістичні шляхи, які ми довго будували 2 роки.

Міністр підкреслив, що Україна вже планує відновлення, адже без надійної транспортної логістики та інфраструктури подальший розвиток неможливий.

Зауважте! Наразі повітряний простір України закритий для цивільних рейсів. Проте уряд разом із міжнародними партнерами працює над тим, щоб українці знову могли літати з власної країни.

Яка ситуація з логістикою зараз

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що завдяки ЗСУ вдалося забезпечити стабільну роботу Українського морського коридору, яким скористалися понад 2800 суден. Вони перевезли понад 75 мільйонів тонн вантажів, зокрема 50 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, до понад 40 країн світу.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Від початку повномасштабної війни ми відкрили два нових пункти пропуску з Румунією та за підтримки наших партнерів розпочали реконструкцію ключових пунктів пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Він додав, що не менш важливим кроком стало продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС до червня 2025 року.

Цікаво! Протягом перших 18 місяців дії угоди імпорт в Україну зріс на 44%, а експорт – на 48%. Ці показники свідчать про те, що лібералізація перевезень приносить користь обом сторонам.