Логистические связи с партнерами

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба на Международном транспортном форуме, а также премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра.

Читайте также Существенно изменятся зарплаты: нардеп объяснила, что ждет украинцев после повышения налогов

Кулеба отметил, что главные задачи государства сейчас – сохранить логистические маршруты, обеспечить своевременную доставку грузов и гуманитарной помощи, а также адаптироваться к европейским стандартам и требованиям.

Дмитрий Кулеба Вице-премьер-министр по восстановлению Сегодня здесь, в Киеве, после очередных атак со стороны России, я обращаюсь с просьбой ко всем странам к объединению вокруг помощи Украине, развивать логистические пути, которые мы долго строили 2 года.

Министр подчеркнул, что Украина уже планирует восстановление, ведь без надежной транспортной логистики и инфраструктуры дальнейшее развитие невозможно.

Заметьте! Сейчас воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов. Однако правительство вместе с международными партнерами работает над тем, чтобы украинцы снова могли летать из собственной страны.

Какова ситуация с логистикой сейчас

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что благодаря ВСУ удалось обеспечить стабильную работу Украинского морского коридора, которым воспользовались более 2800 судов. Они перевезли более 75 миллионов тонн грузов, в частности 50 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, в более чем 40 стран мира.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины С начала полномасштабной войны мы открыли два новых пункта пропуска с Румынией и при поддержке наших партнеров начали реконструкцию ключевых пунктов пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией.

Он добавил, что не менее важным шагом стало продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС до июня 2025 года.

Интересно! В течение первых 18 месяцев действия соглашения импорт в Украину вырос на 44%, а экспорт – на 48%. Эти показатели свидетельствуют о том, что либерализация перевозок приносит пользу обеим сторонам.