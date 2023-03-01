Від павербанків до бронежилетів: як змінилися покупки українців протягом року війни
У лютому 2022 року найпопулярнішою покупкою на сайті онлайн-магазину Rozetka були підгузки, а у 2023 році на перше місце піднялися кабелі та адаптери. Другою категорією товарів за популярністю наразі є корм для котів, який не втратив 2 місце у переліку.
Пресслужба ритейлера поділилася інформацією про те, як змінювався попит на товари протягом року війни та назвав найпопулярніші з них серед українців від початку російського вторгнення.
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Які товари набули популярності
Від березня 2022-го на Rozetka почали частіше купувати військові товари: бронежилети, тактичні рукавиці, шеврони тощо. Навесні почав відновлюватися попит на алкоголь, а також на електроніку та техніку: смартфони та навушники. Зокрема, у квітні смартфони на сайті купували на 70% більше, ніж у березні.
Восени 2022-го через вимкнення електропостачання суттєво зросли продажі генераторів, павербанків та зарядних станцій, а також обігрівачів, грілок, термосів, термобілизни та інших теплоощадних товарів.
У жовтні генератори та павербанки купували у 2,5 раза частіше, ніж у вересні, а попит на зарядні станції в лютому 2023 року виріс у 30 разів у порівнянні з 2022 роком,
– каже Євген Образок, директор з маркетингу Rozetka.
Взимку, попри війну, українці традиційно купували подарунки до свят. Стабільний попит мали шоколад, ігристе вино, гірлянди, дитячі іграшки.
На Rozetka ТОП товарів за рік війни виглядав так:
- Військові товари (шеврони, бронежилети, каски, тактичні перчатки);
- корм для котів;
- обігрівачі та грілки;
- одяг та взуття;
- кабелі та адаптери;
- енергоощадні товари;
- смартфони та навушники;
- побутова хімія;
- кава та чай;
- алкоголь.
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