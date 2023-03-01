Прессслужба ритейлера поделилась информацией о том, как менялся спрос на товары в течение года войны и назвал самые популярные среди украинцев с начала российского вторжения.
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Какие товары приобрели популярность
С марта 2022 года на Rozetka стали чаще покупать военные товары: бронежилеты, тактические варежки, шевроны и т.д. Весной начал восстанавливаться спрос на алкоголь, а также электронику и технику: смартфоны и наушники. В частности, в апреле смартфоны на сайте покупали на 70% больше, чем в марте.
Осенью 2022-го из-за отключения электроснабжения существенно выросли продажи генераторов, павербанков и зарядных станций, а также обогревателей, грелок, термосов, термобелья и других теплосберегающих товаров.
В октябре генераторы и павербанки покупали в 2,5 раза чаще, чем в сентябре, а спрос на зарядные станции в феврале 2023 года вырос в 30 раз по сравнению с 2022 годом.
– говорит Евгений Образок, директор по маркетингу Rozetka.
Зимой, несмотря на войну, украинцы традиционно покупали подарки к праздникам. Стабильный спрос имели шоколад, игристое вино, гирлянды, детские игрушки.
На Rozetka ТОП товаров за год войны выглядел так:
- Военные товары (шевроны, бронежилеты, каски, тактические перчатки);
- корм для кошек;
- обогреватели и грелки;
- одежда и обувь;
- кабели и адаптеры;
- энергосберегающие товары;
- смартфоны и наушники;
- бытовая химия;
- кофе и чай;
- алкоголь.
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