Заснований у 1250 році: який бізнес найстаріший в Україні
В Україні існує підприємство, яке безперервно працює цілі сторіччя. Воно відіграє не тільки важливу роль в економіці, а ще й у культурному житті місцевих мешканців та гостей.
Який бізнес найстаріший в Україні
Ідеться про Дрогобицький соляний завод у Львівській області, про що зазначено на сайті підприємства.
На Львівщині у передгір’ях зелених Карпат розкинулось одне із старовинних українських міст – Дрогобич,
– пишуть на сайті.
Наголошується, що у Х – ХІІІ століттях, зокрема за часів Київської Русі, Дрогобич був відомий як центр солеварної промисловості Прикарпаття.
- Згідно з інформацією, заснування заводу датується 1250 роком.
- Зокрема, вже з 1340 року на гербі міста Дрогобича з’являються дев’ять топок солі – плоди діяльності дрогобицьких солеварів.
Солеварня є одним із найдавніших підприємств Європи. Як розповідав директор ТОВ "Дрогобицька солеварня" Олег Петренко, технологія видобутку та виварювання солі незмінна століттями.
Сіль виварюють із природної ропи. Ропу добувають у шахті на глибині 50 метрів,
– йдеться у матеріалі Суспільного.
Нагадаємо, що у серпні Дрогобицьку солеварню виставили на приватизацію. Фонд державного майна України оголосив її вже вдруге. Олег Петренко підтримав це рішення.
Водночас довкола "Дрогобицької солеварні" виникли нові обговорення. Річ у тім, що очільник ФДМУ Дмитро Наталуха здійснив візит на підприємство та поділився враженнями у соцмережах.