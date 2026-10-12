Заснований у 1250 році: який бізнес найстаріший в Україні

В Україні існує підприємство, яке безперервно працює цілі сторіччя. Воно відіграє не тільки важливу роль в економіці, а ще й у культурному житті місцевих мешканців та гостей.

Який бізнес найстаріший в Україні

Ідеться про Дрогобицький соляний завод у Львівській області, про що зазначено на сайті підприємства.

На Львівщині у передгір’ях зелених Карпат розкинулось одне із старовинних українських міст – Дрогобич,

– пишуть на сайті.

Наголошується, що у Х – ХІІІ століттях, зокрема за часів Київської Русі, Дрогобич був відомий як центр солеварної промисловості Прикарпаття.

Згідно з інформацією, заснування заводу датується 1250 роком.

Зокрема, вже з 1340 року на гербі міста Дрогобича з’являються дев’ять топок солі – плоди діяльності дрогобицьких солеварів.

Солеварня є одним із найдавніших підприємств Європи. Як розповідав директор ТОВ "Дрогобицька солеварня" Олег Петренко, технологія видобутку та виварювання солі незмінна століттями.

Сіль виварюють із природної ропи. Ропу добувають у шахті на глибині 50 метрів,

– йдеться у матеріалі Суспільного.

Нагадаємо, що у серпні Дрогобицьку солеварню виставили на приватизацію. Фонд державного майна України оголосив її вже вдруге. Олег Петренко підтримав це рішення.

Водночас довкола "Дрогобицької солеварні" виникли нові обговорення. Річ у тім, що очільник ФДМУ Дмитро Наталуха здійснив візит на підприємство та поділився враженнями у соцмережах.