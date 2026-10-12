Какой бизнес является самым старым в Украине

Речь идет о Дрогобычском соляном заводе во Львовской области, о чем указано на сайте предприятия.

Во Львовской области, в предгорьях зеленых Карпат, раскинулся один из старинных украинских городов – Дрогобыч,

– пишут на сайте.

Отмечается, что в X–XIII веках, в частности во времена Киевской Руси, Дрогобыч был известен как центр солеваренной промышленности Прикарпатья.

Согласно информации, основание завода датируется 1250 годом.

В частности, уже с 1340 года на гербе города Дрогобыча появляются девять топок соли – плоды деятельности дрогобычских солеваров.

В частности, солеварня является одним из древнейших предприятий Европы. Как рассказывал директор ООО "Дрогобычская солеварня" Олег Петренко, технология добычи и вываривания соли остается неизменной на протяжении веков.

Соль вываривают из природной рапы. Рапу добывают в шахте на глубине 50 метров,

– говорится в материале "Суспильного".

Напомним, что в августе Дрогобычскую солеварню выставили на приватизацию. Фонд государственного имущества Украины объявил о ней уже во второй раз. Олег Петренко поддержал данное решение.

В то же время сейчас вокруг "Дрогобычской солеварни" разгорелись новые дискуссии. Дело в том, что глава ФГИУ Дмитрий Наталуха посетил предприятие и поделился впечатлениями в соцсетях.