У Швеції можуть знизити податки: чого прагне шведський уряд

Уряд Швеції запланував зниження податку на прибуток. Зміна має відбутися у 2025 році.

Для чого Швеції зниження податку

Зниження податку на прибуток має стимулювати домогосподарства з низькою купівельною спроможністю. Їхні можливості зменшились через зростання цін та зміну вартості позик.

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У скільки обійдеться це рішення:

саме рішення коштуватиме орієнтовно 1,31 мільярда доларів;

звільнення від оподаткування деяких заощаджень в акціях і пайових інвестиційних фондах – 4,4 мільярда доларів.

Елізабет Свантессон Міністерка фінансів Швеції Звичайні наймані працівники побачили, що їхні зарплати, а також заощадження втратили цінність.

Уряд Швеції готується подати бюджет з усіма врахованими додатковими заходами. Зокрема, і з вказаною підтримкою домогосподарств та інфраструктурними видатками.

Зверніть увагу! Загальна сума бюджету очікується на рівні 60 мільярдів крон. Його мають представити 19 вересня.