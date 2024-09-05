Для чего Швеции снижение налога

Снижение налога на прибыль должно стимулировать домохозяйства с низкой покупательной способностью. Их возможности уменьшились из-за роста цен и изменения стоимости займов.

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Во сколько обойдется это решение:

само решение будет стоить ориентировочно 1,31 миллиарда долларов;

освобождение от налогообложения некоторых сбережений в акциях и паевых инвестиционных фондах – 4,4 миллиарда долларов.

Элизабет Свантессон Министр финансов Швеции Обычные наемные работники увидели, что их зарплаты, а также сбережения потеряли ценность.

Правительство Швеции готовится подать бюджет со всеми учтенными дополнительными мерами. В частности, и с указанной поддержкой домохозяйств и инфраструктурными расходами.

Обратите внимание! Общая сумма бюджета ожидается на уровне 60 миллиардов крон. Его должны представить 19 сентября.