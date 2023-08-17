Роботи все більше, рівень безробіття знижується: що відбувається на українському ринку праці

Попри війну українська економіка набирає обертів. Безробітних стає все менше, а відгуки на вакансію відбуваються не так активно, як би хотілося роботодавцям.

На українському ринку праці все не так погано, як прогнозувалося раніше. Активна робота бізнесу та вміння українських підприємців адаптуватися до будь-яких умов дали хороший поштовх для української економіки.

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Що відбувається на ринку праці

У Державній службі зайнятості повідомили про те, що у липні 2023 року вдалося зафіксувати черговий історичний мінімум показника офіційного рівня безробіття. Якщо враховувати труднощі, які накладає війна, то можна говорити про успіхи нашої бізнес-спільноти.

Минулого місяця кількість зареєстрованих безробітних становила 112,3 тисячі осіб. До порівняння, минулого року в аналогічний період йшлося про майже 300 тисяч офіційних безробітних.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Що стосується безробітних, які отримують грошову допомогу, то їх кількість знизилася до 47,2 тисячі осіб. Минулого року фінансову компенсацію отримували 244,4 тисячі осіб.

Наразі в Україні є 47,5 тисяч вакансій, тобто на одну роботу припадає двоє безробітних. Кількість резюме на ринку перевищує 350 тисяч, цей показник майже не коливається від квітня 2023 року.