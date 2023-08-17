На українському ринку праці все не так погано, як прогнозувалося раніше. Активна робота бізнесу та вміння українських підприємців адаптуватися до будь-яких умов дали хороший поштовх для української економіки.

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Що відбувається на ринку праці

У Державній службі зайнятості повідомили про те, що у липні 2023 року вдалося зафіксувати черговий історичний мінімум показника офіційного рівня безробіття. Якщо враховувати труднощі, які накладає війна, то можна говорити про успіхи нашої бізнес-спільноти.

Минулого місяця кількість зареєстрованих безробітних становила 112,3 тисячі осіб. До порівняння, минулого року в аналогічний період йшлося про майже 300 тисяч офіційних безробітних.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Що стосується безробітних, які отримують грошову допомогу, то їх кількість знизилася до 47,2 тисячі осіб. Минулого року фінансову компенсацію отримували 244,4 тисячі осіб.

Наразі в Україні є 47,5 тисяч вакансій, тобто на одну роботу припадає двоє безробітних. Кількість резюме на ринку перевищує 350 тисяч, цей показник майже не коливається від квітня 2023 року.