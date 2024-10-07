Який неоподаткований мінімум у 2024 році та як він розраховується

Термін "неоподатковуваний мінімум доходів громадян" часто зустрічається в українському законодавстві. Він переважно використовується для визначення розміру штрафів, а також податків і зборів.

Неоподатковуваний мінімум на 2024 рік

Сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлена Податковим кодексом України й у 2024 році становить 17 гривень. Хоча ця сума є фіксованою, вона не завжди залишається постійною, пояснюють у Державній податковій службі України.

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Згідно з Податковим кодексом, якщо інші закони посилаються на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, для їх застосування використовується сума 17 гривень.

Важливо! Сума в 17 гривень використовується при посиланнях на неоподатковуваний мінімум доходів громадян у законах або інших нормативно-правових актах, проте існують певні винятки з цього правила.

Податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга – це виняток, який стосується норм адміністративного та кримінального законодавства. Ці норми використовують податкову соціальну пільгу для визначення кваліфікації правопорушень і злочинів, де неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні пільги, а не фіксованої суми.

Тобто, для кваліфікації правопорушень як адміністративних або кримінальних (не враховуючи розмір штрафу), неоподатковуваний мінімум складає 1 514 гривень. В інших випадках, він залишається на рівні 17 гривень.