Необлагаемый минимум на 2024 год

Сумма необлагаемого минимума доходов граждан установлена Налоговым кодексом Украины и в 2024 году составляет 17 гривен. Хотя эта сумма является фиксированной, она не всегда остается постоянной, объясняют в Государственной налоговой службе Украины.

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Согласно Налоговому кодексу, если другие законы ссылаются на необлагаемый минимум доходов граждан, для их применения используется сумма 17 гривен.

Важно! Сумма в 17 гривен используется при ссылках на необлагаемый минимум доходов граждан в законах или других нормативно-правовых актах, однако существуют определенные исключения из этого правила.

Налоговая социальная льгота

Налоговая социальная льгота – это исключение, которое касается норм административного и уголовного законодательства. Эти нормы используют налоговую социальную льготу для определения квалификации правонарушений и преступлений, где необлагаемый минимум устанавливается на уровне льготы, а не фиксированной суммы.

То есть, для квалификации правонарушений как административных или уголовных (не учитывая размер штрафа), необлагаемый минимум составляет 1 514 гривен. В других случаях, он остается на уровне 17 гривен.