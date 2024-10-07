Курйоз на бразильському ринку

Як заявили у Верховному суді Бразилії, платформа Х Ілона Маска досі не отримала дозвіл на надання послуг в країні. Причина – сплата штрафу не в той банк, повідомляє Reuters.

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Юристи, які представляють компанію, здійснили помилку у платежі. Коли вони її виправлять і гроші надійдуть на потрібний рахунок, Х дозволять надавати послуги у Бразилії.

Що кажуть юристи

На думку юристів Х, усі штрафи були сплачені належним чином. Саме тому вони надавали запит на відновлення надання послуг у Бразилії, проте отримали відмову.

Що стосується загальної суми штрафів, то вона складає 28,6 мільйона реалів, це близько 5,24 мільйона доларів.