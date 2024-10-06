Вдалий раунд

Під час останнього раунду фінансування OpenAI вдалося залучити 6,5 мільярда доларів. Завдяки цьому оцінка компанії зросла до 157 мільярдів, повідомляє Bloomberg.

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Очолила раунд Thrive Capital. Також у розробника штучного інтелекту вклалися Microsoft, Nvidia, SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity та MGX. Цей раунд показав, що наразі саме OpenAI вважається провідним гравцем у сфері штучного інтелекту.

На що витратять гроші

Як йдеться в блозі OpenAI, ці гроші дозволять компанії подвоїти зусилля у дослідженнях штучного інтелекту. Окрім того, планується збільшення обчислювальних потужностей та продовження роботи над створенням інструментів з розв'язування складних завдань.

Також відомо, що OpenAI хоче перетворитися на комерційну корпорацію, що в перспективі ще більше підвищить інвестиційну привабливість компанії.