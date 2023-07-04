Вільний продаж та гарантії: ВР схвалила важливий для виробників "зеленої" енергії закон

Розвиток "зеленої" енергетики – один із найбільш важливих напрямків розвитку України. Законодавці вже роблять кроки, які покращать умови зростання цієї сфери.

Народні депутати схвалили законопроєкт про походження "зеленої" електроенергії. Відповідне рішення підтримали 279 голосами.

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Що передбачає закон

Перше, на що звертають увагу – тепер не потрібно ніякого "гарантованого покупця". Виробники "зеленої" енергії можуть вільно продавати її на ринку кому захочуть.

Також у законі йдеться про уникнення додаткового оподаткування товарів при їх ввезенні до країн ЄС з 2026 року. Окрім того, кожен споживач має право встановлювати об'єкти електрогенерації у своїх приміщеннях, а увесь надлишок повертати в електромережу за ринковою ціною.

Щоправда, для домогосподарств введуть опцію Net Billing. Тобто усі кошти за енергію, яку вони продадуть, будуть зараховуватися на спеціальний рахунок, але вивести їх звідти не можна. Скористатися ними можна для оплати користування електрикою у майбутньому.