Народные депутаты одобрили законопроект о происхождении "зеленой" электроэнергии. Соответствующее решение было поддержано 279 голосами.

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Что предусматривает закон

Первое, на что обращают внимание – теперь не нужно никакого "гарантированного покупателя". Производители "зеленой" энергии могут свободно продавать ее на рынке, кому захотят.

Также в законе говорится об избежании дополнительного налогообложения товаров при их ввозе в страны ЕС с 2026 года. Кроме того, каждый потребитель вправе устанавливать объекты электрогенерации в своих помещениях, а весь избыток возвращать в электросеть по рыночной цене.

Правда, для домохозяйств будет введена опция Net Billing. То есть, все средства за энергию, которую они продадут, будут зачисляться на специальный счет, но вывести их оттуда нельзя. Воспользоваться ими можно для оплаты использования электричества в будущем.