Яка буде пенсія у 2025 році, якщо є 10 років стажу

У 2025 році українці виходитимуть на пенсію за чинним пенсійним законодавством. Ключовим фактором у цьому процесі буде тривалість страхового стажу, який безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії. Громадяни, які мають лише 10 років стажу, можуть зіткнутись із певними складнощами щодо своїх пенсійних виплат.

Мінімальний страховий стаж у 2025 році

Для виходу на пенсію за віком у 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Чи можуть розраховувати на пенсію особи, чий стаж значно менший, розповідає 24 Канал.

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Якщо його недостатньо, держава дозволяє вихід на пенсію пізніше – у 63 або навіть у 65 років – залежно від кількості накопиченого стажу:

63 роки — за наявності від 22 до 31 року стажу.

65 років — за наявності від 15 до 21 року стажу.

Зауважте. Однак якщо стажу менше 15 років, права на трудову пенсію немає, і громадяни можуть розраховувати лише на соціальну допомогу після 65 років.

Розмір пенсії за 10 років стажу

За 10 років стажу громадянин не відповідає вимогам для призначення трудової пенсії за віком. У такому випадку він може отримувати:

Соціальну допомогу — якщо досягне 65-річного віку. Розмір такої допомоги залежить від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця сума прогнозовано становитиме близько 2600 – 2700 гривень, залежно від державного бюджету.

Допомогу через Пенсійний фонд — за умови наявності інших умов, як-от інвалідність чи особливий статус (ветеран війни, багатодітна мати тощо).

Що впливає на розмір пенсії

Розрахунок трудової пенсії базується на таких ключових чинниках:

Страховий стаж – чим більше років стажу, тим більший розмір пенсії. Коефіцієнт заробітку – це співвідношення вашої заробітної плати до середньої зарплати в Україні за відповідний період. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Він визначає мінімальну пенсію, встановлену законом.

Однак при 10 роках стажу коефіцієнт заробітку та середній рівень доходів не враховуються, оскільки стаж недостатній для призначення трудової пенсії.

Чи можна докупити стаж у 2025 році Українське законодавство дозволяє докупити відсутні роки страхового стажу. У 2025 році орієнтовна вартість одного року стажу становитиме близько 42 000 гривень (22% від мінімальної зарплати за 12 місяців). Якщо у вас є лише 10 років стажу, то для досягнення мінімальних 15 років потрібно докупити ще 5 років, що обійдеться приблизно в 210 000 гривень.

Тож, за 10 років стажу у 2025 році отримати трудову пенсію за віком неможливо. Громадянин може розраховувати лише на соціальну допомогу після 65 років. Щоб уникнути таких ситуацій, важливо своєчасно дбати про накопичення страхового стажу через офіційну зайнятість, добровільні внески або докупівлю стажу.