Комплексне рішення: Шмигаль розповів, як працюватиме програма "Зроблено в Україні"

Український бізнес потребує підтримки держави та партнерів, аби продовжувати ефективно працювати на економіку. І деякі кроки в цьому напрямку вже активно реалізуються.

Як держава допомагатиме бізнесу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі програми "Зроблено в Україні". Посадовець не тільки окреслив напрямки підтримки бізнесу, а й розповів, скільки фінансування під них виділили вже зараз.

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Пільгове кредитування

Бізнес активно користується програмою "5-7-9". Від початку її запуску підприємцям вже видали кредитів на 335 мільярдів гривень.

Стимулювання купівлі вітчизняних товарів

Аграрії аже отримали 250 мільйонів гривень компенсації за придбання української техніки. Також держава компенсує 15% від енергообладнання.

Програма "єРобота"

В межах програми "Власна справа" вже виділено 4,8 мільярда гривень. Завдяки цьому вже створено 38 тисяч робочих місць. Також було інвестовано 5 мільярдів гривень у переробні підприємства, ще більш як 1 мільярд гривень отримали сільгоспвиробники.

Стимулювання попиту

Хороші результати дають програми "єОселя", "єВідновлення" та "Національний кешбек".

Індустріальні парки

Зараз в Україні 95 таких майданчиків, з держбюджету повертають 50% вартості робіт з облаштування інфраструктури.