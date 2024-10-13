Комплексне рішення: Шмигаль розповів, як працюватиме програма "Зроблено в Україні"
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Український бізнес потребує підтримки держави та партнерів, аби продовжувати ефективно працювати на економіку. І деякі кроки в цьому напрямку вже активно реалізуються.
Як держава допомагатиме бізнесу
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі програми "Зроблено в Україні". Посадовець не тільки окреслив напрямки підтримки бізнесу, а й розповів, скільки фінансування під них виділили вже зараз.
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- Пільгове кредитування
Бізнес активно користується програмою "5-7-9". Від початку її запуску підприємцям вже видали кредитів на 335 мільярдів гривень.
- Стимулювання купівлі вітчизняних товарів
Аграрії аже отримали 250 мільйонів гривень компенсації за придбання української техніки. Також держава компенсує 15% від енергообладнання.
- Програма "єРобота"
В межах програми "Власна справа" вже виділено 4,8 мільярда гривень. Завдяки цьому вже створено 38 тисяч робочих місць. Також було інвестовано 5 мільярдів гривень у переробні підприємства, ще більш як 1 мільярд гривень отримали сільгоспвиробники.
- Стимулювання попиту
Хороші результати дають програми "єОселя", "єВідновлення" та "Національний кешбек".
- Індустріальні парки
Зараз в Україні 95 таких майданчиків, з держбюджету повертають 50% вартості робіт з облаштування інфраструктури.