Как государство будет помогать бизнесу

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал детали программы "Сделано в Украине". Чиновник не только очертил направления поддержки бизнеса, но и рассказал, сколько финансирования под них выделили уже сейчас.

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Льготное кредитование

Бизнес активно пользуется программой "5-7-9". С начала ее запуска предпринимателям уже выдали кредитов на 335 миллиардов гривен.

Стимулирование покупки отечественных товаров

Аграрии уже получили 250 миллионов гривен компенсации за приобретение украинской техники. Также государство компенсирует 15% от энергооборудования.

Программа "еРобота"

В рамках программы "Собственное дело" уже выделено 4,8 миллиарда гривен. Благодаря этому уже создано 38 тысяч рабочих мест. Также было инвестировано 5 миллиардов гривен в перерабатывающие предприятия, еще более 1 миллиарда гривен получили сельхозпроизводители.

Стимулирование спроса

Хорошие результаты дают программы "еОселя", "еВідновлення" и "Национальный кэшбек".

Индустриальные парки

Сейчас в Украине 95 таких площадок, из госбюджета возвращают 50% стоимости работ по обустройству инфраструктуры.