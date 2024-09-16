Яку суму кешбеку від держави уже виплатили українцям

Програма "Національний кешбек" розпочала свою дію. Значна кількість українців уже отримала обіцяні кошти.

Скільки уже виплатили українцям

Українцям уже нарахували орієнтовно 2,9 мільйона гривень кешбеку. Загалом було відкрито понад 638 тисяч карток для таких виплат, повідомляє "Дія".

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При цьому, участь у програмі беруть 963 українських виробників. Зареєстровано у системі більш як 171 тисяча товарів.

Нагадаємо! Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату транспорту, медичних послуг, мобільного зв'язку тощо, задонатити чи інвестувати у військові облігації.

Як отримати такий кешбек

Аби отримати такий кешбек потрібно зареєструвати спеціальну карту. Це можна зробити через онлайн-сервіс вашого банку. Далі потрібно:

підтвердити цю карту через застосунок "Дія";

вказати з якої карти буде нараховуватись кешбек за товари.

Після покупки товарів зі спеціальною міткою, ви отримаєте 10% від їхньої ціни як кешбек. Максимально допустима сума на місяць – 3 тисячі гривень.

Зауважте! Відеоінструкцію як зареєструватись у програмі "Національний кешбек" ви можете знайти тут.