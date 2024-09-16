Скільки уже виплатили українцям
Українцям уже нарахували орієнтовно 2,9 мільйона гривень кешбеку. Загалом було відкрито понад 638 тисяч карток для таких виплат, повідомляє "Дія".
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При цьому, участь у програмі беруть 963 українських виробників. Зареєстровано у системі більш як 171 тисяча товарів.
Нагадаємо! Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату транспорту, медичних послуг, мобільного зв'язку тощо, задонатити чи інвестувати у військові облігації.
Як отримати такий кешбек
Аби отримати такий кешбек потрібно зареєструвати спеціальну карту. Це можна зробити через онлайн-сервіс вашого банку. Далі потрібно:
- підтвердити цю карту через застосунок "Дія";
- вказати з якої карти буде нараховуватись кешбек за товари.
Після покупки товарів зі спеціальною міткою, ви отримаєте 10% від їхньої ціни як кешбек. Максимально допустима сума на місяць – 3 тисячі гривень.
Зауважте! Відеоінструкцію як зареєструватись у програмі "Національний кешбек" ви можете знайти тут.