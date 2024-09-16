Сколько уже выплатили украинцам

Украинцам уже насчитали ориентировочно 2,9 миллиона гривен кэшбека. Всего было открыто более 638 тысяч карточек для таких выплат, сообщает "Дия".

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При этом, участие в программе принимают 963 украинских производителей. Зарегистрировано в системе более 171 тысячи товаров.

Напомним! Средства из кэшбека можно будет потратить на оплату транспорта, медицинских услуг, мобильной связи и т.д., задонатить или инвестировать в военные облигации.

Как получить такой кэшбек

Чтобы получить такой кэшбек, нужно зарегистрировать специальную карту. Это можно сделать через онлайн-сервис вашего банка. Далее нужно:

подтвердить эту карту через приложение "Дия";

указать с какой карты будет начисляться кэшбэк за товары.

После покупки товаров со специальной меткой, вы получите 10% от их цены как кэшбек. Максимально допустимая сумма в месяц – 3 тысячи гривен.

Обратите внимание! Видеоинструкцию как зарегистрироваться в программе "Национальный кэшбек" вы можете найти здесь.