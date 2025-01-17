17 січня 2025, 13:52
Чи є попит на дизельні авто серед українців і які популярні моделі
Основні тези
- У 2024 році в Україні зареєстровано 73,000 дизельних авто, що на 14% менше, ніж у 2023 році.
- Частка нових дизельних авто зросла на 28%, тоді як вживаних зменшилася на 22%.
У 2024 році український автопарк поповнився 73 000 автомобілями з дизельними двигунами, що на 14% менше порівняно з попереднім роком.
Скільки дизельних авто продали
З них 17,8 тисяч одиниць нових (це більше на 28%) та 55,2 тисяч одиниць – вживаних, ввезених з–за кордону (менше на 22%). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укравтопрому.
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Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023 році.
Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.
Які авто найчастіше обирали українці
У першу п'ятірку моделей нових дизельних легковиків увійшли:
- RENAULT Duster – 5246 одиниць;
- VOLKSWAGEN Touareg – 1217 одиниць;
- TOYOTA Hilux – 1072 одиниць;
- PEUGEOT Landtrek – 826 одиниць;
- SKODA Kodiaq – 774 одиниць
У п'ятірку імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane – 5021 одиниць;
- SKODA Octavia – 3924 одиниць;
- VOLKSWAGEN Passat – 3731 одиниць;
- NISSAN Qashqai – 2943 одиниць;
- VOLKSWAGEN Golf – 2050 одиниць