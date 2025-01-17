УКР РУС
17 січня 2025, 13:52
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Чи є попит на дизельні авто серед українців і які популярні моделі

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У 2024 році в Україні зареєстровано 73,000 дизельних авто, що на 14% менше, ніж у 2023 році.
  • Частка нових дизельних авто зросла на 28%, тоді як вживаних зменшилася на 22%.

У 2024 році український автопарк поповнився 73 000 автомобілями з дизельними двигунами, що на 14% менше порівняно з попереднім роком.

Скільки дизельних авто продали

З них 17,8 тисяч одиниць нових (це більше на 28%) та 55,2 тисяч одиниць – вживаних, ввезених з–за кордону (менше на 22%). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укравтопрому.

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Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023 році.

Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.

Які авто найчастіше обирали українці

У першу п'ятірку моделей нових дизельних легковиків увійшли:

  1. RENAULT Duster – 5246 одиниць;
  2. VOLKSWAGEN Touareg – 1217 одиниць;
  3. TOYOTA Hilux – 1072 одиниць;
  4. PEUGEOT Landtrek – 826 одиниць;
  5. SKODA Kodiaq – 774 одиниць

У п'ятірку імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. RENAULT Megane – 5021 одиниць;
  2. SKODA Octavia – 3924 одиниць;
  3. VOLKSWAGEN Passat – 3731 одиниць;
  4. NISSAN Qashqai – 2943 одиниць;
  5. VOLKSWAGEN Golf – 2050 одиниць