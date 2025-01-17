Чи є попит на дизельні авто серед українців і які популярні моделі

У 2024 році український автопарк поповнився 73 000 автомобілями з дизельними двигунами, що на 14% менше порівняно з попереднім роком.

Скільки дизельних авто продали

З них 17,8 тисяч одиниць нових (це більше на 28%) та 55,2 тисяч одиниць – вживаних, ввезених з–за кордону (менше на 22%). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укравтопрому.

Дивіться також КамАЗ втратив першість на російському ринку вантажівок: кому поступились

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023 році.

Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.

Які авто найчастіше обирали українці

У першу п'ятірку моделей нових дизельних легковиків увійшли:

RENAULT Duster – 5246 одиниць; VOLKSWAGEN Touareg – 1217 одиниць; TOYOTA Hilux – 1072 одиниць; PEUGEOT Landtrek – 826 одиниць; SKODA Kodiaq – 774 одиниць

У п'ятірку імпортованих вживаних дизельних авто: