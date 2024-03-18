Великий ринок з шаленими грошима: в Україні з'явилися сотні підпільних казино

Азартний ринок в Україні цілком легальний та регульований, що приносить у бюджет країни великі кошти. Однак деякі "підприємці" вирішують грати не за правилами.

В Україні досі викривають підпільні казино

В Україні попри легалізацію азартного ринку продовжуються спроби влаштувати підпільні ігри. Як повідомили у Бюро економічного розвитку, зараз детективи здійснюють досудове розслідування аж у 112 відповідних кримінальних провадженнях.

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Лише у 2024 році вже 12 осіб отримали підозри у справах про незаконну організацію азартних ігор. Зловмисники відкривають як фізичні заклади, так і провадять свою діяльність через мережу інтернет.

Після легалізації азартного бізнесу та проведення перевірок гравці на ринку почали платити в рази більше податків.

Для того, щоб виявляти незаконні спроби організувати підпільні азартні ігри, аналітикам БЕБ довелося створювати 8 аналітичних продуктів. Їх сумарна вартість – 11 мільярдів гривень. Вони вже надіслали 10 рекомендацій про блокування нелегальних сайтів, аби уникнути ризиків бюджетних втрат.

Найбільше незаконних ігрових залів, казино та покер-клубів вже закрили у Києві та області. У 2023 році вдалося закрити більш як 400 нелегальних гральних закладів та 7 казино. Правоохоронці вилучали техніку та документи, аби опрацювати справи та передати їх до суду.