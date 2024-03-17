Microsoft закриє хмарні сервіси для росіян

Росіяни знову почали бідкатися на те, що не можуть користуватися можливостями західного світу. Як повідомили місцеві ЗМІ, їхні компанії отримали "лист щастя" від Microsoft, що вже з 20 березня доступ росіян до всіх хмарних сервісів компанії буде закрито.

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Цікаво, що на аналогічний крок пішов і Amazon, чий AWS має на ринку дуже велику популярність.

У зв'язку з цим ГК Softline попереджає про можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google,

– повідомляють російські компанії.

Power BI, Dynamics CRM та інші популярні продукти у світі ІТ-технологій стануть для російських компаній недоступними. У своєму листі Microsoft послався на відповідне рішення ЄС про накладання санкцій.

Російський бізнес переходити на місцеве програмне забезпечення не дуже поспішає. Місцеві керівники розуміють, що рішення остаточне і обговорювати його з росіянами ніхто не буде, однак дуже сподіваються знайти лазівку, аби продовжити користуватися західними продуктами. Зокрема, йдеться про перереєстрацію бізнесу, адже обмеження стосуються компаній, які мають російську реєстрацію.

Нагадаємо, одна з країн ЄС вирішила допомогти Угорщині у спробах зняти санкції з близьких до Путіна російських олігархів.