Податки для ФОПів у жовтні: чи чекати підприємцям на зміни

З 1 жовтня для українських підприємців почали діяти деякі нові правила. На що варто звернути увагу тим, хто працює як ФОП – розповідає 24 Канал.

Єдиний податок

Як відомо, з 1 серпня 2023 року на вимогу МВФ Україна повернула довоєнні податки для підприємців. Також було скасовано пільговий Єдиний податок у розмірі 2%.

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Відтак, платити Єдиний податок підприємці у жовтні будуть за наступною системою:

ФОП 3 групи – 5%;

ФОП 2 групи – 1340 гривень за відповідний місяць;

ФОП 1 групи – 268 гривень за відповідний місяць.

Єдиний соціальний внесок

Для підприємців, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, працює виключення – Єдиний податок вони сплачують на добровільній основі.

На період дії воєнного стану сплати ЄСВ для всіх фізичних осіб-підприємців є добровільною. Наразі це правило залишається незмінним.

Що стосується суми ЄСВ, то платіж складає 1474 гривні на місяць або 4422 гривні на квартал.

Повернення фактичних перевірок

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З 1 жовтня податківці можуть здійснювати не лише документальну, а й фактичну перевірку підприємців. Раніше посадовці повідомляли, що цей крок означає повернення до довоєнного формату роботи, а не здійснення тиску на українських підприємців.

Разом з тим відновили свою дію штрафи за податкові порушення, тому підприємцям рекомендують добре перевірити папери та рахунки, аби не довелося платити велику суму грошей за порушення.

Касові апарати та штрафи за їх відсутність

Раніше 24 Канал розповідав про форми податкових перевірок та як підприємцям найкраще до них підготуватися, аби не нарватися на великі штрафи. Ознайомитися з матеріалом можна за посиланням

З 1 жовтня податківці будуть перевіряти наявність касових апаратів у підприємців та видачу фіскальних чеків. Усі порушення, які були здійснені до цього моменту, податкова "пробачить", але з цього дня за кожну незаконну операцію доведеться сплатити чималий штраф.

Зокрема, за перше порушення – 25% від суми, за кожне наступне – 50%. Для тих, хто торгує акцизними товарами та компаній з НДС правила ще жорсткіші – 100% за перше порушення та 150% за кожне наступне.

Підприємцям також нагадують: усі порушення за відсутність РРО не мають кумулятивного характеру. Штраф доведеться платити за кожне окремо зафіксоване порушення, скільки б їх не було, а не один за всі разом.