Налоги для ФЛП в октябре: ждать ли предпринимателей изменений

С 1 октября для украинских предпринимателей начали действовать некоторые новые правила. На что стоит обратить внимание тем, кто работает как ФЛП – рассказывает 24 Канал

Единый налог

Как известно, с 1 августа 2023 года по требованию МВФ Украина вернула довоенные налоги для предпринимателей. Также был отменён льготный Единый налог в размере 2%.

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Следовательно, платить Единый налог предприниматели в октябре будут по следующей системе:

ФЛП 3 группы – 5%;

ФЛП 2 группы – 1340 гривен за соответствующий месяц;

ФЛП 1 группы – 268 гривен за соответствующий месяц.

Единый социальный вклад

Для предпринимателей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия, работает исключение – Единый налог они платят на добровольной основе.

На период действия военного положения уплаты ЕСВ для всех физических лиц-предпринимателей добровольно. Пока это правило остается неизменным.

Что касается суммы ЕСВ, то платеж составляет 1474 грн в месяц или 4422 грн в квартал.

Возврат фактических проверок

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С 1 октября налоговики могут проводить не только документальную, но и фактическую проверку предпринимателей. Ранее чиновники сообщали, что этот шаг означает возврат к довоенному формату работы, а не оказание давления на украинских предпринимателей.

Вместе с тем, возобновили свое действие штрафы за налоговые нарушения, поэтому предпринимателям рекомендуют хорошо проверить бумаги и счета, чтобы не пришлось платить большую сумму денег за нарушение.

Кассовые аппараты и штрафы за их отсутствие

Ранее 24 Канал рассказывал о формах налоговых проверок и как предпринимателям лучше к ним подготовиться, чтобы не нарваться на большие штрафы. Ознакомиться с материалом можно по ссылке

С 1 октября налоговики будут проверять наличие кассовых аппаратов у предпринимателей и выдачу фискальных чеков. Все нарушения, совершенные к этому моменту, налоговая "простит", но с этого дня за каждую незаконную операцию придется заплатить немалый штраф.

В частности, за первое нарушение – 25% от суммы, за каждое следующее – 50%. Для тех, кто торгует акцизными товарами и компаний с НДС, правила еще более жесткие – 100% за первое нарушение и 150% за каждое следующее.

Предпринимателям также напоминают: все нарушения за отсутствие РРО не носят кумулятивный характер. Штраф придется платить за каждое отдельно зафиксированное нарушение, сколько бы их ни было, а не один за все вместе.