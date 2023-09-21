Єгипет відмовився від російської пшениці – він намагався обвалити ціну товару окупантів
Джерело:Bloomberg
Єгиптяни не будуть імпортувати пшеницю від росіян. Пошук альтернативи не створив для них жодних труднощів.
Єгипет диктував правила росіянам
Єгипет повідомив про те, що закупить 500 тисяч тонн пшениці у Франції та Болгарії. Що стосується переговорами з Москвою, то для росіян вони завершилися нічим.
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Як стало відомо, єгиптяни запропонували росіянам свою ціну на пшеницю, яка була значно нижчою за ті гроші, які мріяли отримати росіяни. Коли ж окупанти відповіли відмовою, Єгипет ледь не одразу знайшов інші варіанти імпорту пшениці.Зверніть увагу! Єгипет наразі є найбільшим імпортером пшениці у світі. Майже усі закупівлі відбуваються через Головне управління постачання Єгипту.
Джерела повідомили, що Росія намагалася встановити неофіційну мінімальну ціну, через що залишилася ні з чим. Порти окупантів після двох років врожаїв переповнені, внаслідок чого вони стали ціноутворювачами світового ринку.
Великий надлишок пропозиції тисне на ціни, тому росіяни запроваджують мінімальні показники, аби підтримати ринок.