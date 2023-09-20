Протести фермерів Болгарії

Влада Болгарії відмовилася приєднуватися до Польщі Словаччини та Угорщині та підтримала рішення ЄС про зняття ембарго з українського зерна. Місцеві фермери вийшли на протести, адже заявили, що нібито ніхто не турбується про їхні інтереси.

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Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Дєнков звинуватив аграріїв у подійних стандартах, адже саме завдяки ЄС вони отримали нову техніку та інші переваги для роботи. Його настільки розсердила їхня позиція проти України, що він назвав їх терористами.

Фермери таки досягнули свого

Втім, на тлі протестів владі Болгарії довелося йти на поступки. Зокрема, заборонити імпорт українського соняшника. Дєнков повідомив, що обмеження введуть вже найближчим часом та будуть обговорювати з Києвом розмір квот.

Я проінформую про підсумки сьогоднішніх обговорень українського прем'єр-міністра. Ця квота буде дозволена для ввезення до Болгарії тільки після того, як ми визначимо її обсяг. Найближчим часом ми не дозволимо імпорт соняшника з України,

– заявив Дєнков.

Відтак, список країн, які вирішили піти всупереч позиції ЄС, розширився на ще одну позицію.