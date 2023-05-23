ЄС розглядає план "порятунку" іноземних компаній з Росії

У Росії, на жаль, продовжують працювати сотні іноземних компаній. Це надзвичайно серйозна проблема. У Євросоюзі вирішили звернути на це увагу.

Йдеться про намір Європейського союзу у рамках 11 пакету санкцій проти Росії створити спеціальні умови для виходу іноземних компаній з ринку агресора.

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ЄС хоче допомогти компаніям покидати ринок Росії

Цю пропозицію готують на тлі зростання ризиків, що іноземні бізнеси будуть вимушені сплачувати спеціальні внески задля того, аби припинити роботу на території Росії. Крім того, вони сплачують податки. Відповідно ці кошти поповнять державний бюджет держави-агресорки.

До теми! Австрійський банк Raiffeisen також продовжує працювати у Росії та не надто поспішає закривати там бізнес. Фінансова установа навіть оприлюднила схему, яка мала б допомогти їй уникнути проблем на міжнародній арені. У банку заявили, що розглядають можливість відокремлення російської філії.

Саму тому в Євросоюзу запропонували розробити систему спеціальних дозволів на фінансові операції та юридичні послуги, завдяки яким європейські компанії зможуть покинути російський ринок.

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Загалом в основі нової пропозиції розглядають можливість дозволити робити фінансові перекази громадянам Росії, які входять до чорного списку. Головна умова від ЄС – кошти або економічні ресурси необхідні для завершення конкретних транзакцій. Серед них продажі, які потрібні для фіналізації угод. Термін дії – до 31 грудня 2023 року.