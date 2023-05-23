Raiffeisen досі не може оговтатися від шквалу критики, яку отримує за продовження діяльності у Росії. Менеджмент банку вигадав, як не відмовлятися від рекордних прибутків, які отримав завдяки окупантам, та спробувати зберегти репутацію.

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Невдала спроба продати банк

Raiffeisen Bank International намагався позбутися свого банку в Росії, але не зміг знайти покупця. Замість того, щоб просто піти від окупантів, австрійський банк вигадав інший спосіб – відокремлення російської філії.

Якщо компанія таки прийме таке рішення, то акціонери банку отримають ще один пакет акцій. Основний буде без Росії, в іншому пакеті буде бізнес на території окупантів.

Менеджмент банку в Австрії сподівається, що відокремлення хоч трохи послабить тиск та критику, яку посипалися на банк через роботу в Росії. Втім, за припущенням Reuters, відокремлення російської частини банку може бути просто фікцією, аби знизити градус невдоволення серед акціонерів та суспільства.

Європейський центральний банк пильно стежить за процесом та буде перевіряти Raiffeisen на залежність російського бізнесу. Якщо будуть виявлені збіги у персоналі чи фінансуванні, то заяви банку будуть розглядатися як ті, що не відповідають дійсності.

Raiffeisen Bank – спонсор тероризму