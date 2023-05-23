Raiffeisen до сих пор не может оправиться от шквала критики, которую получает за продолжение деятельности в России. Менеджмент банка придумал, как не отказываться от рекордных доходов, полученных благодаря оккупантам, и попытаться сохранить репутацию.
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Неудачная попытка продать банк
Raiffeisen Bank International пытался избавиться от своего банка в России, но не смог найти покупателя. Вместо того чтобы просто уйти от оккупантов, австрийский банк придумал другой способ – отделение российского филиала.
Если компания примет такое решение, то акционеры банка получат еще один пакет акций. Основной будет без России, в другом пакете будет бизнес на территории оккупантов.
Менеджмент банка в Австрии надеется, что обособление хоть немного ослабит давление и критику, посыпавшуюся на банк из-за работы в России. Впрочем, по предположению Reuters, отделение российской части банка может быть просто фикцией, чтобы снизить градус недовольства среди акционеров и общества.
Европейский центральный банк внимательно следит за процессом и будет проверять Raiffeisen на зависимость российского бизнеса. Если будут выявлены совпадения в персонале или финансировании, то заявления банка будут рассматриваться как не соответствующие действительности.
Raiffeisen Bank – спонсор терроризма
- RBI официально находится в перечне международных спонсоров терроризма, поскольку продолжает работать в России.
- Ранее австрийский банк кичился тем, что получил рекордные прибыли благодаря работе в России. Когда же в его адрес посыпался шквал критики, в банке посетовали, что не могут уйти от оккупантов, ведь потеряют чуть ли не половину прибыли.