Raiffeisen до сих пор не может оправиться от шквала критики, которую получает за продолжение деятельности в России. Менеджмент банка придумал, как не отказываться от рекордных доходов, полученных благодаря оккупантам, и попытаться сохранить репутацию.

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Неудачная попытка продать банк

Raiffeisen Bank International пытался избавиться от своего банка в России, но не смог найти покупателя. Вместо того чтобы просто уйти от оккупантов, австрийский банк придумал другой способ – отделение российского филиала.

Если компания примет такое решение, то акционеры банка получат еще один пакет акций. Основной будет без России, в другом пакете будет бизнес на территории оккупантов.

Менеджмент банка в Австрии надеется, что обособление хоть немного ослабит давление и критику, посыпавшуюся на банк из-за работы в России. Впрочем, по предположению Reuters, отделение российской части банка может быть просто фикцией, чтобы снизить градус недовольства среди акционеров и общества.

Европейский центральный банк внимательно следит за процессом и будет проверять Raiffeisen на зависимость российского бизнеса. Если будут выявлены совпадения в персонале или финансировании, то заявления банка будут рассматриваться как не соответствующие действительности.

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