Єврокомісія розслідує діяльність Pornhub, Stripchat, XNXX і XVideos

Європейська комісія відкрила розслідування щодо кількох великих порноплатформ – зокрема, Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos. Їх підозрюють у недостатніх заходах перевірки віку, що може наражати дітей на ризики.

Платформи порушили норми

Якщо факти порушень підтвердяться, платформам може загрожувати штраф до 6% від річного глобального доходу. Про це йдеться на офіційному сайті ЄК, передає 24 Канал.

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Довідково. У межах Закону про цифрові послуги (DSA) платформи зобов'язані враховувати права та безпеку дітей при розробці й функціонуванні своїх сервісів.

"Інтернет повинен бути безпечним простором для навчання та спілкування дітей. Нашим пріоритетом є захист неповнолітніх. Ми рішуче налаштовані протидіяти будь-якій потенційній шкоді для молодих користувачів", – заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету Хенна Вірккунен.

Фокус розслідування

Pornhub, XNXX та XVideos вже з 2023 року входять до списку "дуже великих онлайн-платформ" (VLOP). Це означає, що вони повинні впровадити надійні інструменти вікової перевірки, запобігати поширенню контенту без згоди, а також інформувати правоохоронні органи про можливі кримінальні правопорушення, зокрема, випадки сексуального насильства над дітьми.

Попри це, в ЄК сумніваються в ефективності вжитих заходів. Комісія оголосила про поглиблене розслідування, в межах якого може проводити додаткові запити, інтерв’ю та інспекції.

Що стосується Stripchat, то платформу нещодавно виключили зі списку VLOP, оскільки вона не досягає порогового рівня у 45 мільйонів користувачів. Проте вона все одно підпадає під загальні правила DSA. За дотриманням законодавства у її випадку стежитиме регулятор Кіпру, де сайт зареєстрований.

Триває збір доказів

Окрім цього, держави-члени ЄС розпочали скоординовані дії щодо менших сайтів з подібним контентом, аби забезпечити захист неповнолітніх від небезпечного чи неприйнятного онлайн-контенту.

"Комісія проведе розслідування у пріоритетному порядку, продовжить збір доказів, який може включати додаткові запити, інтерв'ю або перевірки", – йдеться в заяві.

Важливо. Разом із перевірками Єврокомісія також оголосила, що разом з державами-членами розробляє новий застосунок для перевірки віку користувачів. Його планують запустити вже влітку 2025 року. Ініціатива має допомогти платформам перевіряти, чи користувачеві виповнилося 18, без збору персональних даних.