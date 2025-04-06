"Перше велике покарання"

Цей штраф стане першим великим покаранням за порушення нового закону ЄС – Digital Services Act, який вимагає від онлайн-платформ більш жорсткого контролю за контентом і підвищення прозорості діяльності сервісів, повідомляє The New York Times, інформує 24 Канал.

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Регулятори також наполягають на внесенні змін у роботу платформи. Розслідування проти X триває з 2023 року, і минулого року Єврокомісія вже виявила порушення.

Зокрема, йдеться про відмову в наданні даних для досліджень, недостатню прозорість реклами та неефективну верифікацію користувачів із "синьою галочкою", що підвищує ймовірність маніпуляцій,

– ідеться у статті.

Позиція компанії

Після публікації цієї новини X назвала можливі санкції "безпрецедентним актом політичної цензури" і пообіцяла захищати свободу слова в Європі.

Зауважте. У той же час Єврокомісія розглядає варіант обчислення штрафу з урахуванням прибутків інших компаній Маска, таких як SpaceX, що може суттєво збільшити розмір санкцій.

Аналітики зазначили, що це рішення може ускладнити трансатлантичні відносини, зокрема через тісні зв1язки Маска з Дональдом Трампом.